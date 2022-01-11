Бонусы являются важным элементом маркетинговой политики, проводимой букмекерской конторы Melbet. Благодаря бонусам игроки самого разного уровня могут расширить свой игровой потенциал, повысить собственные шансы на выигрыши. Разнообразие бонусов, предлагаемых букмекером, предполагает и разные способы их получения. Одним из наиболее распространенных способов, с помощью которого можно получить бонусы Melbet, использование промокодов.



МелБет Промокод на Сегодня



MAX888

MelBet Промокод 2023: MAX888 используйте этот бонусный код и получите максимальный приветственный бонус 19500 руб. Актуальные бонусы на сегодня: Фрибеты, за регистрацию, за первый депозит, кешбек. Просто копируйте промокод и используйте при регистрации!



Главные особенности промокодов следующие:

каждый код имеет четко установленный период действия;

в соответствии с условиями акции бонусный код действует только в рамках четко обозначенных условиях;

каждый промокод может быть использован игроком только один раз и только по назначению;

все бонусные коды предоставляются бесплатно.

Промокод MelBet Бесплатно: MAX888 - это код или ключ, с помощью которого пользователю становятся доступны бонусы букмекерской конторы. Имея на руках такой код, пользователь получает доступ к бонусам. Это может быть надбавка к первому депозиту, к приветственному бонусу или доступ к получению фрибета.

Выглядит промокод в каждом отдельном случае по-разному. Это может быть какое-то тематическое слово или словосочетание, имеющее отношение к спортивному событию или к бренду. Наиболее распространенный формат промокодов - кодовая комбинация, состоящая из букв и цифр. Такая комбинация является уникальной, так как создана в рамках определенной акции, устраиваемой букмекерской конторой Melbet.

Коды могут быть, как разовые, рассчитанные на однократное применение, так и те, которые являются актуальными и доступными в рамках постоянно действующих акций.

Как получить промокоды?

Все коды предоставляются игрокам бесплатно, либо в качестве элемента мотивации к последующим действиям, либо в качестве поощрения за активность в игровом сегменте. Большая часть промокодов распространяется через интернет, в свободном доступе.

Публикацию кодов осуществляются тематические сайты, действующие на основе партнерских соглашений с букмекером. Основная цель подобных публикаций - привлечение новых клиентов. Соответственно, в данном случае промокод выступает в качестве инструмента мотивации, стимулируя пользователей к переходу на сайт конторы и последующего создания аккаунта.

Кроме публикаций на партнерских ресурсах, промокоды букмекера Melbet можно найти на страницах букмекера в популярных социальных сетях, через чат-боты в Telegram- каналах. Все публикуемые в открытом доступе бонусные коды предоставляются пользователям бесплатно. От игрока требуется только скопировать комбинацию, перейти на сайт букмекерской конторы и вставить ее в соответствующую форму.

Получить можно промокод и непосредственно от конторы в качестве вознаграждения за регулярные депозиты, за длительную серию ставок. Подобные предложения бесплатные. В дальнейшем постоянные клиенты могут использовать промокоды, покупая их за заработанные промо баллы. На официальной странице Melbet есть специальный раздел - витрина промокодов, в которой представлены все актуальные бонус коды. Предложения с бонусами охватывают и ставки на спорт и азартные игры.

Промокоды, приобретенные на сайте букмекерской конторы, позволяют игрокам получить бесплатные ставки на ординары или на экспресс.

От того, как был получен код, зависит условия применения промокода, формат предоставляемого бонуса.

Основная функция промокодов заключается в предоставления игрокам какого-то преимущества. Букмекер сознательно идет на такой шаг, пытаясь за счет раздачи и распространения промокодов повысить игровой потенциал своих клиентов.

Преимущество заключается в предоставлении новым клиентам конторы:

дополнительных бонусных средств в качестве надбавки к приветственному или депозитному бонусу. Подобное преимущество является разовым и распространяется оно только на пользователей, зарегистрировавшихся в конторе. Повторное использование промокода для получения надбавки к приветственному бонусу не допускается.

Для постоянных клиентов преимущество может выражаться в предоставлении:

фрибет на определенную сумму;

увеличенного коэффициента на экспресс;

увеличенного процента кешбека на проигранные ставки.

Предоставленные преимущества и преференции не являются безвозмездными. Чтобы полученный бонус принес игроку выгоду, его нужно отыграть. Только при выполнении условий вейджера, полученная за счет использованных бонусов прибыль может быть выведена со счета.

Предоставленные бонусные средства или фрибеты нужно просто использовать. При удачном отыгрыше можно рассчитывать на прибыль. При неудачных ставках игроку ничего возвращать не нужно.

Ввиду своей функциональности, промокод в индустрии виртуальных спортивных ставок еще называют бонус кодом. Существенной разницы между двумя названиями нет. В первом случае речь идет о коде, который был создан в рамках отдельно взятой промо акции. Во втором случае речь идет о бонус коде, который несет в себе закодированную информацию о бонусе.

Если код использовать по назначению и в соответствии с условиями акции, игроки могут получить те самые бонусы, которые букмекер готов предоставить в рамках объявленной акции. Неважно, как правильно говорить - промокод или бонусный код. И в том, и в другом случае сохраняется суть акции, действует один и тот же механизм, направленный на то, чтобы клиенты могли получить дополнительные преференции.

Промокод МелБет для регистрации

Промокод MelBet при Регистрации: MAX888 только он даёт возможность получить увеличенный бонус на первый депозит в размере до 19500 рублей, либо фрибет 30EUR. Бонусный код проверен и актуален на сегодня, работает в Бк MelBet.com и Мелбет. Ру (2023 год). Чтобы использовать промокод и стать обладателями бонусов, которые возможно повысят шансы на выигрыш, пользователи должны пройти регистрацию в букмекерской конторе Melbet. Создать аккаунт можно через официальный сайт конторы, через мобильную версию сайта, использовать для этих целей мобильное приложение. В качестве руководства к действию предлагается пошаговая инструкция.

Первое! Заходим на официальную страницу букмекера Melbet.

Второе! Находим в правом верхнем углу интерактивную кнопку «регистрация», жмем на нее.

Третье! В открывшейся регистрационной форме выбираем способ регистрации. На выбор предлагается четыре способа:

регистрация всего за 1 клик;

регистрация по номеру телефона;

создание аккаунта через email;

регистрация через социальные сети и популярные мессенджеры.

Рассмотрим каждый из вариантов в отдельности. Регистрация в один клик - самый простой способ быстро создать свой аккаунт на сайте букмекера. Пользователю нужно выбрать страну пребывания, указать соответственно валюту игрового счета, ввести в специальную форму промокод, нажать кнопку «зарегистрироваться».

Регистрация через номер мобильного телефона один из самых распространенных способов. В этом случае игроку нужно указать свой номер телефона в соответствии с кодом страны пребывания, выбрать игровую валюту, получить через СМС код подтверждения. Если имеется промокод, то комбинацию надо вписать в соответствующую форму.

Чтобы активировать промокод MelBet, просто впиши "MAX888" в отведенном поле во время регистрации. Кодовое слово нужно написать заглавными буквами и букмекер предоставит бонус до 15 000 рублей или бесплатную ставку до 3000 рублей.



Регистрация через электронный адрес представляет собой более полную процедуру. На этот раз будущему клиенту конторы нужно указывать:

страну пребывания, регион, населенный пункт;

выбрать валюту счета;

указать свой email, номер мобильного телефона;

вписать свое имя и фамилию;

создать уникальный пароль, подтвердив его;

вписать в специальную форму промокод, если таковой имеется.

Авторизация нового аккаунта в этом случае осуществляется после перехода по ссылке, которую игрок получит на свой электронный адрес.

Регистрация в Melbet через социальные сети также является одним из самых простых и быстрых способов. Сначала нужно указать страну, выбрать игровую валюту, вписать промокод. После пользователь выбирает из предложенных вариантов Google, VK, Одноклассники, Яндекс, Mail.ru и Telegram соответствующий логотип, кликает на него.

Авторизация нового аккаунта происходит автоматически. Готовый пароль доступа и логин игрок получает на электронный адрес.

Четвертое! Во время заполнения регистрационной формы, пользователь дает по умолчанию согласие с правилами букмекерской конторы Melbet, с политикой конфиденциальности. После окончания регистрации осуществляется авторизация нового аккаунта. Только после этого новый клиент получает доступ в свой личный кабинет. Теперь можно активировать соответствующий бонус, пополнять свой игровой счет и приступать к ставкам на спорт.

Вся процедура по созданию нового аккаунта в конторе не займет более 5-10 минут.

Верификация в Melbet

Регистрация в конторе еще не дает игроку полный доступ к функционалу игровой платформы. Чтобы игрок мог принимать участие во всех акциях, делать ставки и выводить выигранные деньги со счета, верификация аккаунта обязательна. Это обычная процедура, во время которой осуществляется проверка персональных данных клиента, указанных во время регистрации, на соответствие с реальной информацией.

Для верификации необходимо через функционал личного кабинета загрузить отсканированные копии страниц паспорта и отправить в службу техподдержки. Проверка осуществляется в течение недели, после чего игрок получает уведомление о результатах верификации.

Что такое бонус при регистрации?

Теперь о главном! Букмекерская контора Melbet своим новым клиентам в качестве поощрения предоставляет приветственные стартовые бонусы. Чтобы получить бонусы при регистрации, необходимо во время регистрационной процедуры выбрать соответствующее предложение:

для спорта;

для казино;

отказаться от участия в акции.

Напоминаем! Промокод, который клиент использовал во время создания аккаунта, действует только в пакете с бонусом за регистрацию. Отказ от участия в акции с приветственным бонусом автоматически деактивирует промокод.

В букмекерской конторе Melbet бонус представляет определенную сумму средств, которую игрок может использовать для заключения пари на определенных условиях. Предоставляемые бонусы поступают на бонусный счет, с которого и оплачиваются сделанные ставки.

Приветственный бонус Melbet для новых игроков

Промокод МелБет 2023 – MAX888 каждый новый игрок получит приветственный бонус в размере 15 000 рублей, а также пожизненный фрибет в 10 000 рублей ежемесячно! В букмекерской конторе Melbet приветственного бонуса для ставок на спорт формально нет. Такое предложение распространяется только на новых клиентов онлайн казино. Для спортивного раздела действует другая акция, по условиям которой каждый вновь зарегистрированный игрок может получить за регистрацию бонус на сумму до $100.

Основные условия для получения бонуса - это регистрация в конторе, авторизация аккаунта и первый депозит в пределах установленного лимита. Размер бонусной суммы зависит от суммы первого депозита.

Бонус при регистрации через промокод

MelBet Бонус Код на Сегодня — MAX888. Все новые игроки могут получить на нашем сайте. Он предоставляется абсолютно всем бесплатно и гарантирует участие в приветственной акции. Клиенты букмекерской конторы Melbet имеют прекрасную возможность воспользоваться новой интересной акцией от букмекерской конторы: собирайте выигрышные экспрессы и получайте промо-коды на бесплатную ставку от Мелбет.

Каждый новый клиент конторы может свой стартовый бонус увеличить. Для этого достаточно правильно использовать промокод Melbet, который был получен еще до создания аккаунта. В соответствии с правилами бонусный код, использованный игроком во время регистрации, увеличивает сумму основного промо бонуса на 30%.

Следует знать, что предоставленные через промокод в качестве надбавки бонусные средства нужно отыгрывать на тех же условиях, которые установлены для отыгрыша основного бонуса.

Бонус на первый депозит в Melbet

Чтобы стать участником акции и обладателем своего первого бонуса в конторе Melbet, пользователь должен выполнить ряд условий.

Во-первых! Во время регистрации определиться с форматом бонуса, для спорта или для казино. Соответственно, для каждого из вариантов бонусов может быть использован определенный промокод.

Напоминаем! Такой вид бонуса могут получить только новые клиенты и только один раз.

Как только аккаунт авторизован, игроку необходимо пополнить свой игровой счет. Минимально необходимая сумма депозита для того, чтобы игроку был предоставлен бонус, составляет $1. Начисление бонусных средств в размере 100% от суммы пополнения поступает на бонусный счет автоматически, при поступлении денег на счет.

Максимальная сумма первого депозита не ограничена, однако максимальная сумма предоставляемых бонусов не превышает $100. Увеличить количество бонусов можно только за счет промокода, который был использован при регистрации. Бонусный код дает надбавку к основному бонусу в 30%. Как это выглядит на практике?

Игрок сделало первый депозит на сумму $100. По условиям акции ему полагается $100 в качестве бонусов. При наличии промокода Melbet бонусная сумма составит уже $130.

Отыгрыш бонуса заключается в следующем:

ставка «экспресс» на 3 и более событий в прематче с коэффициентами к исходам не менее 1.40.

5 кратный размер ставки на всю сумму бонусов.

До окончания отыгрыша вывод средства с основного счета невозможен. Предложение работает только самостоятельно. Участие в других акциях автоматически аннулирует бонус и прекращает действие акции.

Фрибет бонус 2023

Промокод МелБет на Фрибет: MAX888. Используйте этот MelBet бонус код при регистрации и получите VIP приветственный бонус 130% до 28000₽ в виде фрибета на ставки на спорт. Каждый новый игрок, прошедший регистрацию, может получить и другой вид бонуса - фрибет. Размер бонуса в данном случае составляет эквивалент сумме в $30. Чтобы стать обладателем бесплатной ставки нужно просто в течение первой недели после регистрации сделать депозит на сумму не менее $30, заключить пари любого типа с коэффициентом от 1.5 и выше.

Отыгрывать фрибет не нужно. Если бесплатная ставка сыграла, выигрыш за минусом тела ставки, поступает на основной счет.

Другие промо акции

После регистрации игроки могут в любой момент стать участниками других интересных акций. В букмекерской конторе Melbet на данный момент доступны следующие акции:

- «Бонус за 100 ставок». В этом случае игрок, сделавший за период в 30 дней 100 ставок, получает бонус. Размер бонуса представляет собой среднее арифметическое всех 100 сделанных ставок. В зачет идут только ординары и экспрессы как в прематче, так и в Live с коэффициентами не ниже 1.3. Ставки можно делать только за собственные средства. Бонус предоставляется игроку по истечению 30 дневного срока. Средства поступают на основной игровой счет и могут быть выведены со счета.

- «экспресс дня». В соответствии с условиями этой акции игроки могут заключать пари типа экспресс, составленного непосредственно букмекером. Экспресс дня может быть двух видов, на основе событий в линии прематча или на основе событий, идущих в режиме онлайн. Если все ставки в экспресс сыграли, итоговый коэффициент увеличивается на 10%.

Пари на экспресс дня можно заключать только на собственные деньги. Количество событий в экспресс фиксированное.

- «100% возврат». Эта акция позволяет игрокам, предпочитающим делать экспрессы, получить бонус в качестве компенсации за неудачи. Чтобы получить возврат по экспрессу, игроку нужно заключать не менее 7 пари. При этом коэффициенты к исходам должны быть не менее 1.7.

Возврат в размере 100 всех сделанных ставок осуществляется, если одно из событий не сыграло.

- «Магазин промокодов». В букмекерской конторе Melbet действует программа лояльности. Что это значит? Каждому клиенту конторы в рамках его игровой деятельности начисляются промо баллы. Получить баллы можно за любое действие, начиная с момента регистрации, верификации, первого депозита и последующих ставок оценивается баллами. Узнать количество собственных баллов можно в разделе «промо».

Имея на специальном счету определенное количество заработанных баллов, игроки могут обменять их на промокоды. Для этого достаточно зайти в «Витрину промокодов», выбрать промокод и обменять его на промо баллы в соответствии с номиналом. Чтобы получить бонус, нужно активировать приобретенный промокод в личном кабинете.

Основной формат бонусов, предоставляемых через коды с витрины магазинов, это фрибеты на ординары, на экспрессы.

Условия и правила получения бонусов

Перед тем, как воспользоваться бонусами рекомендуем изучить условия их получения, правила использования. Этот касается предложений в рамках основных акций и промокодов, которыми часто пользуются игроки.

В противном случае, делая ставки за счет бонусов, игроки могут потратить много времени на отыгрыш, так и не получив ожидаемую прибыль. Любой бонус, предоставляемый игрокам букмекером Melbet, имеет вейджер. Только после того, как вейджер будет выполнен, полученная прибыль может быть начислена на основной счет и доступна для вывода. Условия для получения бонусов в конторе стандартные:

бонусы доступны только зарегистрированным игрокам;

получить бонусы можно либо через промокод, либо выполнив определенные условия (первый депозит, верификация, подтверждение номера мобильного телефона, активная игра);

каждый бонус имеет определенный по условиям акции срок для активации;

приветственные бонусы являются разовыми и доступны только новым клиентам;

фрибеты и кешбеки доступны клиентам на постоянной основе;

каждый следующий бонус доступен после отыгрыша предыдущего;

количество получаемых бонусов неограниченно.

Бонусы активируются только в рамках одного аккаунта и должны быть отыграны в четко установленный срок.

Что такое бонусный счет в Melbet?

С момента регистрации в букмекерской конторе каждый клиент получает помимо основного игрового счета еще и дополнительный счет, на который начисляются поступающие бонусы. Начисление бонусов осуществляется после активации промокодов или выполнения определенных условий. Вывести деньги с бонусного счета невозможно. Счет используется только для оформления сделок, если последнее не ограничено условиями акции. Узнать количество доступных бонусов можно только в личном кабинете.

Бонусные средства, которые игрок не успел потратить на ставки в течение установленного срока, аннулируются.

Как правильно использовать бонусы?

Предоставляемые букмекером Melbet бонусы дают игрокам определенные преимущества. Теоретически бонусы, включая промокоды, должны повысить шансы игроков на выигрыши, однако в конечном итоге результаты зависят от условий отыгрыша. Чем сложнее отыгрыш, тем меньше шансов получить ожидаемую выгоду.

Следовательно, перед тем, как воспользоваться определенным предложением, рекомендуем изучить условия получения бонусов, узнать вейджер.

Тактики и стратегии игры

Чтобы бонусы приносили игрокам выгоду и давали ощутимое преимущество, рекомендуется использовать при заключении пари определенные тактики и стратегии. Использование стратегии позволяет не только увеличить шансы игроков на выигрыш, но и обезопасить собственный игровой счет от быстрого банкротства.

Несмотря на то, что ни одна стратегия не может гарантировать игроку 100% выигрыш, на сегодняшний день в индустрии беттинга применяется огромное большое количество специальных методик, тактик и игровых стратегий. Более того, для каждого вида спорта и события выбирается наиболее подходящая стратегия.

Наиболее известные и популярные стратегии, которые могут принести определенный успех, следующие:

стратегия Мартингейла (догон). В этом случае игрок каждую следующую ставку после проигрыша, удваивает. Основная задача играть до тех пор, пока выигранная ставка не перекроет ранее проигранные ставки.

стратегия «минимальный риск» или «лесенка. В этом случае игрок делает небольшие ставки, начиная с минимальных коэффициентов. После выигрыша всю полученную сумму надо поставить заново. Как только размер ставки и величина коэффициентов достигнет критических значений, необходимо вернуться и начинать все с минимума.

экспресс ставка на фаворита. В этом случае игрок выбирает событий и делает ставки на фаворита. Несмотря на невысокие коэффициенты для каждого события, суммарный коэффициент может достигать приемлемых значений.

ставки на андердогов. В этом случае игроки заключают пари с форой на андердогов.

Напоминаем! Для каждого вида спорта рекомендуется использовать свою, наиболее подходящую стратегию.

Список спортивных событий

Успешное и результативное использование бонусов и промокодов во многом определяется правильным выбором спортивного события для последующей ставки. Рекомендуется выбирать виды спорта, события в которых происходят регулярно. Более того, ставка может оказаться выигрышной, если игрок хорошо разбирается в правилах игры, знаком со спортивной статистикой.

В букмекерской конторе Melbet представлено большое количество спортивных дисциплин. В приоритете естественно футбол, хоккей, теннис, баскетбол, бокс, поединки ММА, киберспорт. Всего в прематче публикуется каждый день до 1000 спортивных событий.

Основной список спортивных событий включает футбольные матчи таких турниров, как Лига Чемпионов, Лига Европы, топовых европейских футбольных чемпионатов. Хоккейные поединки в рамках НХЛ, баскетбольные поединки НБА и Евробаскет, крупные теннисные турниры серии «Большого шлема», WTA и ATP.

Общая информация

Перед тем, как использовать промокод и перейти непосредственно к регистрации, предлагаем для ознакомления общую информацию о букмекерской конторе Melbet.

Контора впервые появилась на рынке интерактивных спортивных ставок в 2012 году. Местом первичной регистрации является Великобритания. Сейчас букмекерской конторой Melbet и правами на бренд владеет компания Pelican Entertainment B.V, зарегистрированная в Кюрасао (оффшорная зона).

Право букмекеру на предоставление услуг в сфере интерактивных спортивных ставок и азартных играх дает лицензия №5536/JAZ, выданная Комиссией по азартным играм при правительстве Кюрасао.

Платежные системы

Букмекер Melbet работает в международном формате. Соответственно, для пополнения счета и последующего вывода средств контора использует различные методы оплаты, доступные в той или иной юрисдикции. Всего букмекер поддерживает 51 платежный метод для работы с игровым счетом.

Игрокам предоставляется право самостоятельно выбрать наиболее удобный метод оплаты, который подходит как для депозита, так и для вывода полученных выигрышей. Комиссии за пополнение счета букмекер не берет. Вывод средств осуществляется также без комиссии за исключением комиссии, которую взимают платежные системы.

Средства при депозите поступают на игровой счет мгновенно. Что касается вывода средств, время оформления транзакции зависит от регламента выбранного платежного метода. В среднем вывод средств через популярные платежные системы занимает 1-24 часа.

Способы пополнения

Для депозита рекомендуется использовать следующие методы оплаты:

электронные кошельки Webmoney, Jeton Wallet, SticPay, AirTM, Piastrix, Moneygo и Skrill;

платежная система ecoPayz;

кошельки для криптовалюты.

Способы вывода средств

Для вывода средств рекомендуется использовать такие же методы, которые были использованы для депозитов. Наиболее популярные направления для вывода следующие:

электронные кошельки Webmoney, Jeton Wallet, SticPay, AirTM, Piastrix, Skrill;

платежные системы ecoPayz и Payeer;

кошельки для криптовалюты.

Служба техподдержки, контакты

Фактором, способным оказать влияние на результат игры, является своевременная и адекватная работа службы технической поддержки. Регламент работы техподдержки 24/7. Связаться с сотрудником службы можно следующими способами:

через онлайн чат;

с помощью обратной связи через email info@melbet.com и processing@melbet.com

по номеру телефона 442038077601

Обращение в службу технической поддержки принимается в устном и в письменном виде с добавлением скриншотов проблемных ситуаций.

МелБет FAQ

Где взять промокод Melbet для приветственного бонуса?

Самый простой и доступный способ найти промокод для регистрации в Melbet, воспользоваться публикациями на партнерских сайтах. Подобные ресурсы регулярно публикуют информацию о преимуществах и особенностях этой букмекерской конторы, включая актуальные бонус-коды.

Как воспользоваться «витриной промокодов» Melbet?

Каждый игрок с момента регистрации становится участником программы лояльности букмекера. В рамках этой программы игроки зарабатывают промо баллы. Полученные баллы можно обменять на промокоды, которые публикуются в «витрине промокодов» Melbet. Витрина находится на сайте букмекера в разделе «промо».

Что дает промокод Melbet при регистрации?

Игрок, который использовал во время регистрации промокод, получает прибавку к приветственному бонусу. По условиям акции размер надбавки к приветственному бонусу в конторе Melbet составляет 30% от размера депозита.

Кто может получить приветственный бонус в букмекерской конторе Melbet?

Приветственный бонус доступен только пользователям, которые прошли регистрацию. Предложение является разовым и рассчитано на одного клиента. Один новый аккаунт, один бонус. Авторизация бонуса осуществляется сразу после первого депозита. Минимальная сумма первого депозита составляет 1$.

Какие бонусы можно получить через промокоды. полученные в «витрине промокодов»?

В «витрине промокодов» букмекера Melbet публикуются коды для ставок на спорт и для казино. Основной бонус, который доступен через промокоды для спорта - фрибет. Бесплатная ставка может быть как самостоятельной, на ординар, так и на экспрессы.

Как пройти быструю регистрацию в букмекерской конторе Melbet?

Игрокам на выбор предоставляется четыре способа регистрации. Самый простой способ создать аккаунт - регистрация в один клик. Игроку нужно только указать страну пребывания, выбрать валюту счета и ввести промокод. Так же быстро осуществляется регистрация через аккаунты в социальных сетях.

Нужен ли паспорт для регистрации в Melbet?

Фактически нет. Во время регистрации игрок просто указывает свои данные в соответствующей анкете. Однако в дальнейшем паспорт потребуется, чтобы предоставить его сканированную копию для верификации аккаунта.

Как войти в личный кабинет Melbet?

После регистрации номер мобильного телефона, электронный адрес и пароль становятся идентификаторами, с помощью которых игрок может войти в свой аккаунт. Пароль и логин одинаково подходит для входа на сайте, через рабочее зеркало или через мобильное приложение.

Нужно ли отыгрывать бонусы?

Бонусы, предоставляемые игрокам в рамках действующих акций Melbet, имеют вейджер. Отыгрывать придется и бонус за депозит, и фрибет. Исключением является только 100% кэшбэк на 100 сделанных ставок.

Что такое бонусный счет?

Каждый игрок после регистрации получает в свое распоряжение не только основной игровой счет, но и счет, на который начисляются предоставленные бонусы. С этого счета можно оплачивать заключенные пари. Вывести средства с бонусного счета невозможно.